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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 13:47

SindilojasPOA conquista dois prêmios nacionais no 41º CNSE

Arcione (esq.), presidente do SindilojasPOA, subiu ao palco do congresso para receber a distinção

Arcione (esq.), presidente do SindilojasPOA, subiu ao palco do congresso para receber a distinção

SINDILOJASPOA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A atuação do Sindilojas Porto Alegre foi reconhecida recentemente em dois prêmios concedidos no 41º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE). O SindilojasPOA conquistou o Prêmio Lair Montenegro com o case "A defesa do varejo de Porto Alegre – a representação político-institucional diante do Legislativo Municipal". O congresso foi de 27 a 29 de maio, em Blumenau, em Santa Catarina.

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