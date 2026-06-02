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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 15:57

Dia dos Namorados: SindilojasPOA sorteia prêmios R$ 1 mil diários

Campanha de sorteio reforça ações para ampliar campanhas de vendas do Dia dos Namorados

Campanha de sorteio reforça ações para ampliar campanhas de vendas do Dia dos Namorados

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Para reforçar os apelos e atrair mais vendas para o Dia dos Namorados, o SindilojasPOA está com a campanha com sorteio de R$ 1.000,00 por dia para compras com CPF. Segundo a entidade, a ação, em parceria com a plataforma da Nota Fiscal Gaúcha (NFG), da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz/RS),  abrange compras no comércio da Capital e de Alvorada, cidade que está na base do sindicato.

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