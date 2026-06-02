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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Junho de 2026 às 11:13

Shopping Pelotas ganha loja da Natura e terá mais aberturas

Gigante Natura reforça venda no ponto físico, como no Shopping Pelotas, para chegar a consumidores

Gigante Natura reforça venda no ponto físico, como no Shopping Pelotas, para chegar a consumidores

SHOPPING PELOTAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O maior shopping da Metade Sul gaúcha acaba de reforçar seu mix com uma das gigantes de cosméticos e perfumaria do mercado brasileiro. A Natura, criada em 1969, abriu no Shopping Pelotas, informa a direção do complexo para a coluna Minuto Varejo. Outra loja que vai abrir é a Kuklas, nativa do varejo de moda feminina pelotense.

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