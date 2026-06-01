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Patrícia Comunello

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Publicada em 01 de Junho de 2026 às 20:35

Rede de informática multiplica lojas em shoppings e novo hiper do Zaffari

Mercadão da Informática estreou no ParkShopping Canoas e prepara mais duas filiais

Mercadão da Informática estreou no ParkShopping Canoas e prepara mais duas filiais

MERCADÃO DA INFORMÁTICA/DIVULGAÇÃO/JC
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"Essa é exclusiva. Ninguém sabe ainda", avisou o dono da rede de varejo de informática que chama a atenção ao multiplicar filiais em pontos com muito fluxo, como shopping centers e atacarejos. O destino da loja que o proprietário Alessandro Weimer repassou à coluna Minuto Varejo será no Zaffari Jardim Botânico, que abrirá até o fim do ano em Porto Alegre.

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