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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Maio de 2026 às 23:17

Shopping João Pessoa ganha filial da Nova Era, rede gaúcha de cosméticos

Nova Era Cosméticos, com masi de 30 pontos, abriu no Shopping João Pessoa

Nova Era Cosméticos, com masi de 30 pontos, abriu no Shopping João Pessoa

SHOPPING JOÃO PESSOA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma rede gaúcha com 40 anos de atuação e focada em cosméticos vem multiplicando unidades e chamando a atenção, principalmente em shopping centers. A filial mais recente da Nova Era Cosméticos abriu neste sábado (30) no Shopping João Pessoa, próximo ao Centro Histórico de Porto Alegre.

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