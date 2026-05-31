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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Maio de 2026 às 19:34

William & Sons abre cafeteria onde foi delicatessen Motu em Porto Alegre

Post no Instagram da marca anunciou a abertura da cafeteria no bairro Petrópolis

Post no Instagram da marca anunciou a abertura da cafeteria no bairro Petrópolis

WILLIAM & SONS COFFEE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
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Uma das principais operações de torrefação que apostou também em cafeteria em Porto Alegre já está com nova unidade rodando. A coluna Minuto Varejo noticiou em fevereiro deste ano que o imóvel deixado pela delicatessen Motu, no bairro Petrópolis, seria ocupado pela William & Sons (W&S). Após alguns meses de espera, a cafeteria abriu neste sábado (30), com anúncio no perfil do Instagram.

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