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Patrícia Comunello

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Publicada em 31 de Maio de 2026 às 19:40

Agito, fila e tapete vermelho: H&M estreia em shoppings de Porto Alegre

Mega produção e mobilização de funcionários e clientes marcaram abertura da 8ª filial no Brasil e segunda em duas semanas na Capital

Mega produção e mobilização de funcionários e clientes marcaram abertura da 8ª filial no Brasil e segunda em duas semanas na Capital

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A gigante sueca H&M chegou literalmente causando em Porto Alegre. Em duas semanas, a número 2 do varejo de moda global, atrás da espanhola Zara, abriu duas lojas. A mais recente foi a do Praia de Belas Shopping na quinta-feira (28), a oitava no País. A rede não informa os investimentos. A primeira gaúcha foi a do IguatemiPOA, aberta em 14 de maio.

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