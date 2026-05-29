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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 23:58

Morre chef gaúcho Lucas Baur que conquistou Paris com culinária e drinques brasileiros

Lucas comandava o restaurante Brutos, em Paris, com assados, como churrasco

Lucas comandava o restaurante Brutos, em Paris, com assados, como churrasco

DANIELA ALBERGARIA/STANDALL MEDIA/JC
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A gastronomia brasileira que vinha encantando Paris perdeu um de seus principais "ingredientes". O chef gaúcho Lucas Baur de Campos morreu repentinamente nessa quarta-feira (27) aos 38 anos, após complicações de saúde. Ele teria sofrido um infarto fulminante. Lucas despontou com seu restaurante Brutos e o bar Principal, comandados junto com a mulher e colega Ninon Lecomte. 

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