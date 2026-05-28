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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 19:54

Shopping Total festeja mais de duas décadas com bolo e outras atrações

Shopping Total foi montado em área da antiga cervejaria Brahma, perto do Centro Histórico

Shopping Total foi montado em área da antiga cervejaria Brahma, perto do Centro Histórico

Divulgação/JC
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Vai ter bolo nesta sexta-feira (29) em um dos shopping centers no entorno do Centro Histórico de Porto Alegre. O Shopping Total completa 23 anos nesta sexta-feira e terá uma agenda de festejos. O momento do bolo está previsto para as 16h, e clientes terão a chance de comemorar com lojistas e outros operadores.

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