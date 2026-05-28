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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 19:44

Dia dos Namorados deve gerar R$ 268 milhões em vendas em Porto Alegre

Shoppings lideram o destino de mais de

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Dia dos Namorados de 2026 pode gerar R$ 240 milhões em vendas no comércio de Porto Alegre, aponta pesquisa do SindilojasPOA, ante R$ 240 milhões de 2025, 11,6% mais. O levantamento, feito pelo Núcleo de Pesquisa da entidade, apontou que 57,1% dos consumidores pretendem comprar presentes e, deste grupo, 40% dos ouvidos pretendem gastar mais neste ano e 39% seguirão a conta de 2025. 

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