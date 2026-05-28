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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 18:35

Imobiliária do Grupo Melnick vende mais de 40 imóveis em áreas valorizadas de Porto Alegre e Canoas

Na oferta, estão unidades no futuro Square Garden, que será no antigo ginásio da Brigada Militar

Na oferta, estão unidades no futuro Square Garden, que será no antigo ginásio da Brigada Militar

Melnick/Divulgação/JC
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A imobiliária ligada a uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul tem campanha especial de venda, com mais de 40 imóveis em empreendimentos de bairros valorizados em Porto Alegre e Canoas.Housin 360, do Grupo Melnick, informa que fará neste sábado (30) a oferta "especial" de 44 unidades situadas nos bairros Rio Branco, Petrópolis, Moinhos de Vento e Menino Deus, na Capital, e Marechal Rondon, na vizinhança do ParkShopping Canoas

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