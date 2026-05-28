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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 19:08

Dia dos Namorados: Fecomércio-RS mostra tendência de consumo em 8 cidades do RS

Compras em shoppings vêm na terceira opção (atrás de lojas de rua e digital), segundo a Fecomércio-RS

Compras em shoppings vêm na terceira opção (atrás de lojas de rua e digital), segundo a Fecomércio-RS

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A Fecomércio-RS mostra em pesquisa como deve ser a demanda e os gastos para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho: 51,7% dos gaúchos pretendem comprar presentes. O gasto médio deve ser de R$ 303,08 por pessoa, e o valor médio por item deve ser de R$ 228,79. Para 53,2% dos ouvidos, o gasto será o mesmo de 2025, e 27% vão "investir" mais.

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