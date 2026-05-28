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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 00:25

No Ponto: Fecomércio-RS, Dia dos Namorados, BarraShoppingSul, ParkShopping, Total e Bagaggio no Salgado Filho

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> A Fecomércio-RS mostra como deve ser o Dia dos Namorados, em 12 de junho: 51,7% dos gaúchos pretendem comprar presentes. O presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, diz que a data exige estratégia para o negócio ser destino das compras: "A pesquisa mostra disposição para presentear". A pesquisa envolveu 745 pessoas ouvidas em abril em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana.

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