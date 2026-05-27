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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Maio de 2026 às 11:23

Editora Vitrola começa a vender mangás em 150 cidades do Brasil

Vitrola já tem as torres com quadrinhos japoneses em mais de 150 cidades do Brasil

Vitrola já tem as torres com quadrinhos japoneses em mais de 150 cidades do Brasil

EDITORA VITROLA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Depois de instalar em mais de 3,5 mil pontos as torres com livros de diversos estilos, a Editora Vitrola, que nasceu e tem sede em Frederico Westphalen, quase na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, resolveu partir para um nicho que ganha cada vez mais fãs: os mangás, os famosos quadrinhos japoneses.

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