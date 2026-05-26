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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Maio de 2026 às 16:40

Famiglia Facin investe R$ 3 milhões em restaurantes com reabertura na Bela Vista

Nicole e Rodrigo comandam três restaurantes Famiglia Facin, dois no Cais Embarcadero

Nicole e Rodrigo comandam três restaurantes Famiglia Facin, dois no Cais Embarcadero

FAMIGLIA FACIN/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O cardápio de restaurantes italianos em Porto Alegre vai ter novidades direto da cozinha de uma das marcas tradicionais do segmento. Os donos do Grupo Famiglia Facin, o casal Nicole e Rodrigo Facin, informam à coluna Minuto Varejo que vão investir R$ 3 milhões entre "melhorias na Casa Veneza e Casa Nápoles, no Cais Embarcadero, e reinauguração da Casa Florença, no bairro Bela Vista".

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