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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Maio de 2026 às 00:25

Amazon Brasil une velocidade de entrega e produto que consumidor busca

Sobre a concorrência, Juliana diz: "Só 14% do comércio é digital. Tem espaço para todos crescerem"

Sobre a concorrência, Juliana diz: "Só 14% do comércio é digital. Tem espaço para todos crescerem"

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"São 15 minutos mesmo", garante a presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtam, sobre o menor tempo - será que poderá ser abaixo disso? - que a gigante de e-commerce entrega hoje pedidos de consumidores brasileiros. Atração do episódio 50 do jcast do Minuto Varejo, que completará dois anos no ar em julho, Juliana foi enfática em traduzir o que está na mira da plataforma:

ASSISTA AO EPISÓDIO DO JCAST DO MINUTO VAREJO:

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