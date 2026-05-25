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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Maio de 2026 às 12:04

Lojas Colombo somará 10 novas filiais abertas até julho, incluindo volta a São Paulo

Filial aberta em meados de maio em Farroupilha, sede da Colombo, foi terceira nova de 2026

Filial aberta em meados de maio em Farroupilha, sede da Colombo, foi terceira nova de 2026

LOJAS COLOMBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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"Farroupilha foi a terceira inauguração neste ano. Para junho, a previsão é de inaugurar mais seis lojas e, em julho, a Colombo avança para o estado de São Paulo, na cidade de Registro!" A escalada de 10 novos pontos físicos da gigante gaúcha do comércio de eletrodomésticos, fundada pelo lendário Adelino Colombo, chegou na caixa de e-mail da colunista do Minuto Varejo dando conta de uma forte expansão da rede.

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