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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Maio de 2026 às 00:21

Com fim das obras, Nova Olaria deve reabrir até agosto

Instalações na Cidade Baixa foram recuperadas e preparadas pela Cyrela para novos ocupantes

Instalações na Cidade Baixa foram recuperadas e preparadas pela Cyrela para novos ocupantes

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Ficou fantástico e traz uma pegada histórica e cultural", empolga-se o gerente de propriedades da Dallasanta, Marcelo Feijó, sobre a revitalização do Nova Olaria, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, fechado desde 2023 e que reabrirá até agosto. A livraria Bamboletras, marca icônica da fase anterior do mall, definitivamente ficou fora do mix com os novos donos.

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