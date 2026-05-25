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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Maio de 2026 às 11:47

Lebes faz shows em cidades do interior para contrapor avanço dos marketpalces

Drebes (centro) falou que eventos geram proximidade com clientes

Drebes (centro) falou que eventos geram proximidade com clientes

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Tem Shopee, Mercado Livre e outras. O que eles fazem não consigo. Tenho de fazer algo diferente e como? Resolvi fazer encontros junto a comunidades", detalhou o presidente a varejista Lebes, Otelmo Drebes, que indicou que 70 shows em cidades do interior em 2026.

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