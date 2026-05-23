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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Maio de 2026 às 11:47

FBV soma R$ 83 milhões em negócios, alta de 56% : "Recorde total", diz SindilojasPOA

Minuto Varejo - Feira Brasileira do Varejo - 2026 - FBV - robô vira atração - Porto Alegre - inovação - Pluginbot

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Recorde total. Superou todas as expectativa", declarou efusivamente o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, logo que os números da 12ª Feira Brasileira dos Varejo (FBV) 2026 foram liberados. O sorriso largo do dirigente da entidade que, ao lado do Sebrae-RS, organiza a FBV, não foi à tona. O volume de negócios (rodadas com fornecedores e compradores e marcas na parte de exposição) foi 50% maior que o de 2025.

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