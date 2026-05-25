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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Maio de 2026 às 14:46

Renner vai abrir em shopping do Zaffari onde foi Americanas

Filial será montada no primeiro piso, de olho no fluxo do Zaffari

Filial será montada no primeiro piso, de olho no fluxo do Zaffari

MOINHOS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Um dos espaços que estava ocioso no Moinhos Shopping, do Grupo Zaffari, vai ter unidade da maior varejista de moda do Brasil. O ponto tinha a Lojas Americanas, fechada em 2023. Já a Lojas Renner, que fechou pertinho do Moinhos, na rua Padre Chagas, agora volta ao bairro dentro do shopping do Zaffari.

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