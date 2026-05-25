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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Maio de 2026 às 00:30

No Ponto: IguatemiPOA e Dia dos Namorados, Asun e clube do vinho e Excelsior e Copa

IguatemiPOA estreou campanha do Dia dos Namorados até 15 de junho,

IguatemiPOA estreou campanha do Dia dos Namorados até 15 de junho,

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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> O IguatemiPOA estreou campanha do Dia dos Namorados, até 15 de junho, com sorteio de um Mitsubishi Eclipse Cross Rush. Concorrem gastos acima de R$ 500,00

> O Asun Supermercados vai criar um Clube de Vinhos. O lançamento será amanhã, às 19h30min, na loja do Shopping Pontal, na Capital. O evento Vinhos e Sabores fará o lançamento do clube.

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