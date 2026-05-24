Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 23 de Maio de 2026 às 11:47

Lojistas da imersão na NRF mostram impactos nos negócios

Reunião teve empreendedores e dirigentes que integraram comitiva

Reunião teve empreendedores e dirigentes que integraram comitiva

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
"Nova York trouxe a ideia de ter orgulho da marca, de valorizar a comunidade que compra da gente, que gosta e quer ir à nossa loja", resumiu um dos lojistas que fizeram parte da missão à NRF e roteiro por varejos na cidade em janeiro. Lições como esta e outras, que impulsionaram mudanças decisivas nos negócios das marcas, foram apresentadas nesta quinta-feira (21) em encontro em meio à Feira Brasileira do Varejo (FBV), em Porto Alegre. 

Notícias relacionadas