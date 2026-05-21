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Patrícia Comunello

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Publicada em 21 de Maio de 2026 às 15:33

Caravanas de varejistas desembarcam na FBV atrás de inovações

Grupo de Bento Gonçalves veio com lojistas e outros segmentos para aproveitar a FBV

Grupo de Bento Gonçalves veio com lojistas e outros segmentos para aproveitar a FBV

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A Feira Brasileira do Varejo (FBV) é diariamente invadida. Mas, calma. São varejistas em busca de respostas para vender mais, trabalhar melhor redes sociais, entender a inteligência artificial (IA) e saber mais dos rumos do setor. Este ano devem passar até esta sexta-feira (22), último dia da FBV, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, cerca de 3 mil pessoas em 106 caravanas das chamadas missões do Sebrae, 30% mais que em 2025, quando 81 rumaram para a Capital. A Serra Gaúcha tem maior número de grupos em 2026. 

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