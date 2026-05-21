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Patrícia Comunello

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Publicada em 21 de Maio de 2026 às 12:36

FBV tem nova data em 2027 e parceria com Sebrae-RS renovada

Bohn, que preside conselho do Sebrae-RS, e Piva assinaram o contrato para a feira

Bohn, que preside conselho do Sebrae-RS, e Piva assinaram o contrato para a feira

Tânia Meinerz/JC
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"Já vamos começar a pensar a FBV de 2027 desde agora", avisou o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva. O motivo? A parceria da entidade com o Sebrae-RS para a realização da Feira Brasileira do Varejo foi renovada nesta quarta-feira (20), na largada da edição de 2026, que vai até esta sexta-feira (22) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, com previsão de atrair mais de 12 mil pessoas e gerar 20% mais de negócios. São mais de 160 palestrantes.

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