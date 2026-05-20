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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Maio de 2026 às 17:04

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minuto varejo amazon conecta 2026 márcio neves diretor operações - evento São Paulo

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> A Amazon deve ter em Porto Alegre até o começo de julho, mês do Prime Day, a entrega de pacotes pelos hubs, que funcionam em pontos comerciais. Hoje os locais têm apenas retirada de pacotes por consumidores. A entrega já está em 2,3 mil locais em outras regiões, disse Márcio Neves, diretor de Operações da companhia no Brasil, durante o Amazon Conecta, que reuniu ontem 2 mil vendedores da plataforma, em São Paulo. Esses hubs têm pagamento pela entrega, que deve ocorrer duas a três horas após a chegada do pacote. 

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