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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Maio de 2026 às 13:48

Loja Tendência vai de IA, live commerce a experiência para varejistas

Operação vem com diversas novidades, com inovações e recursos para valorizar ponto

Operação vem com diversas novidades, com inovações e recursos para valorizar ponto

/DANI BARCELLOS/JC
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Assistente de IA para definir o melhor produto para o bem-estar do cliente, live commerce para vendas no físico, pontos de calor e até aromas e playlist. O que uma loja física precisa ter para fazer o empreendedor ter resultado no negócio está na Feira Brasileira do Varejo (FBV) até amanhã. Todas as frentes foram arranjadas na Loja Tendência, com mais de 200 metros quadrados, criada pelo Sebrae-RS, com avanços em relação ao modelo de 2025, quando a operação exclusiva para a feira estreou.

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