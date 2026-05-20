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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Maio de 2026 às 13:48

'Varejo é vínculo e não só transação', adverte Zortéa, na FBV

Zortéa mostrou que as pessoas querem menos estímulos e mais conexão

Zortéa mostrou que as pessoas querem menos estímulos e mais conexão

DANI BARCELLOS/JC
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Todo lojista quer emitir a nota fiscal, que é a venda. Todo mundo concorda. Mas como chegar a este momento tão desejado? "O varejista que entender que vender hoje é criar vínculo, e não só transação, sai na frente", desvenda o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, que fez a conferência de largada nesta quarta-feira (20) da 12ª Feira Brasileira do Varejo. O "vínculo", que Zortéa tanto sublima, é o passaporte para a nota fiscal.  

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