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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Maio de 2026 às 18:42

Varejo Experience dá exemplos de como inovar nas lojas e dá largada na FBV 2026

Loja Tela, no Praia de Belas, é modelo inovador para venda de marcas autorais

Loja Tela, no Praia de Belas, é modelo inovador para venda de marcas autorais

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Qual é o melhor jeito de captar inovações para quem lida com consumidores? A resposta é entrar e sair de operações físicas, de preferência de diferentes segmentos de comércio e serviços. Esta é a lição número 1 do Varejo Experience, que teve a primeira rodada nesta terça-feira (19), num esquenta da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que começa nesta quarta-feira (20) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

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