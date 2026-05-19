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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Maio de 2026 às 19:58

Zara abre em agosto em shopping de Porto Alegre única nova de 2026 no Brasil

Área da futura loja da Zara foi adesivada, atraindo mais atenção para a volta da marca do mix

Área da futura loja da Zara foi adesivada, atraindo mais atenção para a volta da marca do mix

BARRASHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma das redes do maior grupo de moda do mundo vai abrir em um dos shopping centers de Porto Alegre a única loja nova deste ano no Brasil. A informação é do BarraShoppingSul, do grupo Multiplan, destino da unidade da espanhola Zara, que voltará a povoar o mix do complexo do grupo Multiplan. A Zara do Barra será a maior da grife no Rio Grande do Sul (a única agora é a do IguatemiPOA), abrirá no primeiro piso e em agosto, segundo nota o shopping. 

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