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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Maio de 2026 às 23:03

Pequena empresa tem vantagem no uso da IA sobre grande, diz executiva da TW

Juliana mostrou aplicações práticas da tecnologia e ativou a plateia a testar inovações

Juliana mostrou aplicações práticas da tecnologia e ativou a plateia a testar inovações

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Mesmo não sendo tema novo, a Inteligência Artificial (IA) ainda causa medo ou dúvidas, além de expor dificuldades das empresas em aproveitar o recurso para melhorar o negócio. Esse quadro foi descrito pela vice-presidente sênior para América Latina da ThoughtWorks (TW), gigante de tecnologia para gestão de processos, Juliana Velozo, trazendo, por outro lado, um alento a pequenos e médios negócios: "Pequenas e médias têm a vantagem de não ter de lidar com grandes legados e complexidades e estruturas de decisão e riscos das grandes", observou Juliana.

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