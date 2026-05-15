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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Maio de 2026 às 17:42

Tributarista diz que reforma dificultará vida de empresas do Simples

Tributarista recomendou que varejistas busquem orientações para aplicar novas regras

Tributarista recomendou que varejistas busquem orientações para aplicar novas regras

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Cada vez mais a reforma tributária vai bater à porta das empresas, devido a mudanças cruciais no modelo fiscal. O tributarista referência no País e crítico da reforma como foi sacramentada pelo Congresso e que começa a entrar em vigor, Marcos Cintra, fez um alerta, em um dos painéis do II Fórum Estadual do Comércio, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (15), às empresas optantes do Simples e como as novas regras afetam o perfil de tributação. 

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