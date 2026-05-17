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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Maio de 2026 às 16:57

FBV atrairá público de todo País com soluções para aplicação imediata

Piva (esq.) e Bohn destacam que a parceria com o Sebrae-RS projetou o evento no País

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Maio é o mês mais quente no Brasil para o varejo. Quem é varejista de qualquer canto do País precisa colocar no destino Porto Alegre, de 20 a 22 de maio, quando a Feira Brasileira do Varejo (FBV) domina a pauta e aponta rumos para o setor.

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