Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Maio de 2026 às 18:34

Supermercados poderão abrir lojas maiores em Porto Alegre

Loja aberta nesta quinta-feira na Zona Sul tem menos de 1,8 mil metros quadrados

Loja aberta nesta quinta-feira na Zona Sul tem menos de 1,8 mil metros quadrados

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Os supermercados poderão ter até mil metros quadrados a mais de área de venda do que hoje é permitido em Porto Alegre. A ampliação dos atuais 2,5 mil metros quadrados para 3,5 mil metros quadrados, assegurada na revisão do Plano Diretor na Câmara de Vereadores, entrará na formatação de novos pontos.

Notícias relacionadas