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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Maio de 2026 às 15:56

Uruguaio Narbona abre em shopping do Zaffari com gastronomia e produtos próprios

Casa uruguaia, nascida em 1909 em Carmelo, combina cardápio de carnes e ambiente

Casa uruguaia, nascida em 1909 em Carmelo, combina cardápio de carnes e ambiente

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O restaurante uruguaio Narbona, uma das "joias" anunciadas para estar no mix do mais novo shopping center do Grupo Zaffari estreou em Porto Alegre. "Um novo capítulo começa no Bourbon Carlos Gomes", avisa post no Instagram da marca, que desembarcou no primeiro piso, em frente ao Bah!, do porto-alegrense Grupo Press.

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