Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Maio de 2026 às 19:34

Coreana Mumuso faz estreia no Brasil

Primeira unidade entrará no lugar da Tramontina no IguatemiPOA

Primeira unidade entrará no lugar da Tramontina no IguatemiPOA

/PATRÃCIA COMIUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Depois da sueca, a próxima estrangeira a chegar na operação do IguatemiPOA será a coreana Mumuso, com adesivagem na área onde foi a loja da Tramontina, fechada há dois meses no primeiro piso. Vai ser a estreia da marca, com aqueles quitutes de maquiagem a itens para casa e uso pessoal, no Brasil. Consumidores já podem ter conhecido a marca no Uruguai. A franquia reforça a atração desse segmento entre fãs de design coreano, diz a gestão do IguatemiPOA: "Ficamos sabendo que queriam abrir no Brasil e fomos atrás". A Mumuso entra para rivalizar com outras que estão chegando, como a japonesa Daiso, que abre em junho no vizinho Bourbon Country.

Notícias relacionadas