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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Maio de 2026 às 19:34

H&M estreia no RS com loja, coleção e preços para disputar mercado

Vitrines com exposição de coleções e preços atraiu consumidores

Vitrines com exposição de coleções e preços atraiu consumidores

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Muito aguardada, até mesmo por ter a identidade estrangeira, a sueca H&M abre as portas nesta quinta-feira (14), a partir das 11h, da primeira loja no Rio Grande do Sul, marcando também a estreia no Sul do Brasil. A gigante vem com força, com uma operação de 1,8 mil metros quadrados de área de venda no primeiro piso do IguatemiPOA. A filial do Iguatemi passa a ser a segunda maior entre as sete já abertas pela rede, que desembarcou no País em agosto de 2025.

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