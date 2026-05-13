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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Maio de 2026 às 19:34

Coluna de segunda

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Projeções dos presidentes da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, e do SindilojasPOA, Arcione Piva, para a Feira Brasileira do Varejo (FBV), de 20 a 22 na Fiergs, feitas em videocast da coluna.

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