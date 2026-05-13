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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Maio de 2026 às 19:34

No Ponto

Minuto Varejo - loja sustentável O Boticário - Santa Maria - contêiner feito de resíduos plásticos - economia verde - cosméticos

Minuto Varejo - loja sustentável O Boticário - Santa Maria - contêiner feito de resíduos plásticos - economia verde - cosméticos

/O BOTICÁRIO/DIVULGAÇÃO/JC
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O Boticário desembarcou em Santa Maria, no Centro do Estado, com sua loja verde (sustentável). Maior rede global de cosméticos e beleza, a marca brasileira abriu a unidade dentro da área do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari, na avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, 1395. Detalhe: mais de 70% desse formato fica em atacarejos. O mix segue o de uma operação convencional. A loja verde tem uma tonelada de plástico reciclado, entre paredes e piso, e estreou em 2020, ano da pandemia de Covid-19. São mais de 100 unidades pelo Brasil.

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