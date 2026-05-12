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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Maio de 2026 às 12:21

Fim de semana do Dia das Mães teve alta de 6,2% nas vendas no RS, diz Itaú

Lojas de departamentos e variedades lideraram presentes no Rio Grande do Sul, diz Itaú

Lojas de departamentos e variedades lideraram presentes no Rio Grande do Sul, diz Itaú

TÂNIA MEINERZ/JC
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Considerada a segunda maior data promocional clássica em geração de receita para o varejo (sem incluir Black Friday), o Dia das Mães teve alta em vendas no Rio Grande do Sul, segundo levantamento do Itaú Unibanco, passado à coluna Minuto Varejo. Lojistas venderam 6,2% mais no fim de semana de 9 e 10 de maio, o domingo das mães, frente ao mesmo período de 2025.

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