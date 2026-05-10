Total estreia live commerce: 'Não quer vir ao shopping? Compra pelo digital'

Que tal um shopping center virar um estúdio de TV para vender produtos online? Não vai tirar público do físico? "Não", garante a gerente comercial e de marketing do Shopping Total, Silvia Rachewsky. "A gente tem de estar onde o cliente quer estar. Não quer vir ao shopping? Compra pelo digital", indica Silvia, em meio à primeira live commerce do complexo na última quarta-feira, com duração de duas horas.