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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Maio de 2026 às 20:09

Total estreia live commerce: 'Não quer vir ao shopping? Compra pelo digital'

Esther (à esq) ancorou a sessão, que teve Giovanna ofertando produtos

Esther (à esq) ancorou a sessão, que teve Giovanna ofertando produtos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Que tal um shopping center virar um estúdio de TV para vender produtos online? Não vai tirar público do físico? "Não", garante a gerente comercial e de marketing do Shopping Total, Silvia Rachewsky. "A gente tem de estar onde o cliente quer estar. Não quer vir ao shopping? Compra pelo digital", indica Silvia, em meio à primeira live commerce do complexo na última quarta-feira, com duração de duas horas.

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