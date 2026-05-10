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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Maio de 2026 às 19:54

Fim da espera: Zaffari vai ampliar supermercado do Menino Deus

Filial vai ganhar mais 500 metros quadrados, com nova construção para estoques

Filial vai ganhar mais 500 metros quadrados, com nova construção para estoques

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma das obras de expansão de supermercado mais aguardada por clientes da bandeira Zaffari em Porto Alegre está prestes a começar. A filial do bairro Menino Deus, perto da orla do Guaíba, vai passar por ampliação de área de venda. O diretor do Grupo Zaffari e porta-voz Claudio Luiz Zaffari confirmou para a coluna Minuto Varejo que os trabalhos começam em maio. A prefeitura já licenciou o projeto.

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