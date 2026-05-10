Fim da espera: Zaffari vai ampliar supermercado do Menino Deus

Uma das obras de expansão de supermercado mais aguardada por clientes da bandeira Zaffari em Porto Alegre está prestes a começar. A filial do bairro Menino Deus, perto da orla do Guaíba, vai passar por ampliação de área de venda. O diretor do Grupo Zaffari e porta-voz Claudio Luiz Zaffari confirmou para a coluna Minuto Varejo que os trabalhos começam em maio. A prefeitura já licenciou o projeto.