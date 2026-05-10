Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 10 de Maio de 2026 às 19:51

SIM é segunda rede gaúcha a abrir loja de conveniência fora dos postos

Unidade que estreia nova bandeira fica no Centro de Caxias do Sul

Unidade que estreia nova bandeira fica no Centro de Caxias do Sul

REDE SIM/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
As redes de combustíveis se renderam às lojas de vizinhança e vão disputar mercado com o comércio tradicional. A estratégia caiu nas graças de mais uma bandeira gaúcha. Agora é a vez da rede SIM, com mais de 200 estabelecimentos para atender abastecimento e do Grupo Argenta, abrir a primeira unidade de seu SIM Aqui, na avenida Júlio de Castilhos, 2.206, em Caxias do Sul. É a conveniência fora do posto.

Notícias relacionadas