SIM é segunda rede gaúcha a abrir loja de conveniência fora dos postos

As redes de combustíveis se renderam às lojas de vizinhança e vão disputar mercado com o comércio tradicional. A estratégia caiu nas graças de mais uma bandeira gaúcha. Agora é a vez da rede SIM, com mais de 200 estabelecimentos para atender abastecimento e do Grupo Argenta, abrir a primeira unidade de seu SIM Aqui, na avenida Júlio de Castilhos, 2.206, em Caxias do Sul. É a conveniência fora do posto.