Rissul abre dia 14 na Zona Sul da Capital

A Zona Sul de Porto Alegre está aquecida no setor de supermercados nos primeiros cinco meses de 2026, principalmente no traçado da avenida Otto Niemeyer, uma das principais da região. Depois da abertura do Keppler, agora é a vez da bandeira Rissul, do grupo Unidasul, terceiro maior supermercadista gaúcho e dono do atacarejo Macromix (aliás, com loja que vai suceder o Nacional no bairro Cidade Baixa já em obras), desembarcar na avenida. A unidade faz parte da expansão do mall de bairro Otto 2500, da Dallasanta, dona também do Paseo Zona Sul e Nova Olaria, que reabrirá este ano. A filial do Rissul será a terceira na Capital, mas a primeira no Sul.