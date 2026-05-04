Recruta Fácil foca eficiência em seleções

Comércio com vaga aberta sem ser preenchida ou alta rotatividade de mão de obra é o mais comum no setor. Mas por que empregos não são ocupados ou não atraem candidatos? Uma das razões foi diagnosticada pela CDL Porto Alegre, que modelou um programa que já está à disposição de lojistas associados. É o Recruta Fácil, que busca atacar algumas falhas na busca por recursos humanos, como a imprecisão sobre as competências e o perfil de potenciais funcionários. Outro aspecto é a remuneração. A entidade chamou uma expert em treinamento e consultoria na área de RH para ajudar. "Está difícil mesmo conseguir pessoas para trabalhar no comércio. É a principal dor do varejo, que inclui reter e capacitar os recursos humanos", admite o presidente da CDL-POA, Carlos Klein, indicando que o Recruta complementa a iniciativa já disponível da Faculdade do Comércio (FAC). "Usamos muito da nossa expertise interna para que o micro e pequeno lojista que não tem como custear possa usufruir dessa prospecção qualificada", destaca Klein.