Riachuelo deve estrear novo conceito de loja no RS em 2026

Uma das gigantes do varejo de moda do Brasil está de cara nova. Ou melhor, roupa nova. O que se ajusta mais ao setor. A Riachuelo, do grupo Guararapes, com sede no Nordeste, estreou em Curitiba o novo conceito de ponto físico, reforçando a intensa remodelação das redes nos anos recentes. O Rio Grande do Sul deve ter unidade com a nova cara até o fim do ano, projeta a diretora executiva de marketing, a gaúcha Cathyelle Schroeder.