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Patrícia Comunello

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Publicada em 30 de Abril de 2026 às 23:57

Riachuelo deve estrear novo conceito de loja no RS em 2026

Varejista escolhe Curitiba para estrear novo conceito de loja que deve chegar ao RS

Varejista escolhe Curitiba para estrear novo conceito de loja que deve chegar ao RS

RIACHUELO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das gigantes do varejo de moda do Brasil está de cara nova. Ou melhor, roupa nova. O que se ajusta mais ao setor. A Riachuelo, do grupo Guararapes, com sede no Nordeste, estreou em Curitiba o novo conceito de ponto físico, reforçando a intensa remodelação das redes nos anos recentes. O Rio Grande do Sul deve ter unidade com a nova cara até o fim do ano, projeta a diretora executiva de marketing, a gaúcha Cathyelle Schroeder.

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