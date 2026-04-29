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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Abril de 2026 às 23:50

Álbum e figurinhas da Copa 2026 já estão à venda e em farmácias

Álbum é colocado em área em frente ao balcão de venda de remédios na farmácia

Álbum é colocado em área em frente ao balcão de venda de remédios na farmácia

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"A Panini teve de antecipar a venda em um dia (para esta quarta-feira) em vez de começar na quinta-feira (30) devido à pressão das pessoas que queriam o álbum e as figurinhas da Copa", conta o presidente da editora Vitrola, Ramir Severiano. A empresa gaúcha comprou 50 milhões de envelopes de figurinhas e 1,6 milhão de álbuns para fornecer a farmácias, supermercados, postos de combustíveis e restaurantes, lista Severiano.

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