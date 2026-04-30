Startups resolvem 'dores' de empreendedores

A inovação tem limites? Não, definitivamente, não. O principal hub que dá conta de demandas de lojistas e prestadores de serviços também leva soluções de startups para o Brasil. O Lab Fecomércio-RS, que vem sendo mostrado em reportagens do Minuto Varejo, também muda o rumo de negócios. Um exemplo é de Santana do Livramento, vizinha a Rivera, no Uruguai. Rodrigo Souza dos Santos, que tinha loja de peças e manutenção de computadores, desenvolveu uma ferramenta para atendimento via WhatsApp e viu que podia ajudar clientes. Hoje a Solubot é uma das residentes do Lab Fecomércio-RS e já atende hotéis pelo País. Detalhe: o hub, na sede da federação, em Porto Alegre, abrange sistema de sindicatos que geram 1,7 milhão de empregos. O acesso à mentoria do Lab é gratuito para a base de filiados. "O maior desafio aqui é trabalhar a mentalidade e cultura para receber inovações, antes de ver a solução", assinala Gelson Junqueira, coordenador do hub. "Sentimos as dores da grande demanda de atendimento na pandemia. Foi um caos em 2020. O Solubot surgiu para dar conta da nova realidade e demanda do WhatsApp. Deu muito certo e resolvi testar de graça em um cliente", conta o lojista e desenvolvedor de tecnologia. O cliente foi Eduardo Hillal, sócio-diretor do Verde Plaza Hotel, que implantou o bot (robô digital) para fazer a gestão de pedidos de reservas e outras situações. "Isso organizou e deu agilidade no fluxo. Temos menos desistências ou cancelamentos, porque tudo fica mais rápido", contrasta Hillal. "Tudo ficou mais automatizado", acrescenta o hoteleiro. O Solubot ganhou popularidade e outros hotéis passaram a usar. "Tomou uma proporção nacional", comemora Santos, que, em 2025, entrou no Conecta in Lab, mas para ter mentoria para seu negócio. "Fui alertado por uma das mentores que tinha criado um serviço que nasceu para resolver meu problema. Nem sabia que era uma startup (risos)", reage ele. O empreendedor da fronteira atende outros negócios, mas também inova no seu: "Estamos melhorando cada vez mais e oferecendo como solução de multiatendimento".