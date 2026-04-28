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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Abril de 2026 às 15:19

Cafeteria Havanna quer abrir mais 10 lojas no Rio Grande do Sul

Minuto Varejo - Havanna inaugura no Bella Città Shopping - Passo Fundo - cafeteria

Minuto Varejo - Havanna inaugura no Bella Città Shopping - Passo Fundo - cafeteria

BELLA CITTÀ SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma das marcas de cafeteria com origem na Argentina quer crescer e muito no Rio Grande do Sul. A Havanna informou à coluna Minuto Varejo que tem planos de expansão para mercados gaúchos com previsão de abrir mais 10 lojas em 2026 ainda.

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