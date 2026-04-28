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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Abril de 2026 às 12:59

Grupo de gastronomia vai abrir café em praça do Centro de Porto Alegre

Termo de adoção deve ser assinado no começo de maio

Termo de adoção deve ser assinado no começo de maio

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Uma das praças mais charmosas do Centro Histórico de Porto Alegre deve ganhar, em breve, uma cafeteria. Um dos grupos de gastronomia da Capital venceu o edital para adoção da Praça Otávio Rocha, no miolo do polo comercial da região. A praça, com um pequeno chalé, despertou atenção devido a vandalismos e falta de cuidados, mesmo após revitalização. O MuleBule abrirá um café e fará a conservação do local

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