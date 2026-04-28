Grupo de gastronomia vai abrir café em praça do Centro de Porto Alegre

Uma das praças mais charmosas do Centro Histórico de Porto Alegre deve ganhar, em breve, uma cafeteria. Um dos grupos de gastronomia da Capital venceu o edital para adoç

ão da Praça Otávio Rocha, no miolo do polo comercial da região. A praça, com um pequeno chalé, despertou atenção devido a vandalismos e falta de cuidados, mesmo após revitalização. O MuleBule abrirá um café e fará a conservação do local.